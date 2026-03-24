A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Kupası 5 ve 6. maçları kamp kadrosu belli oldu
Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası 2. Grup'ta mücadele edecek Türkiye Milli Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu. 5 Nisan'da kampa girecek olan takım, 8 Nisan'da Macaristan ve 12 Nisan'da Danimarka ile karşılaşacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılacak takımların yer aldığı turnuvadaki son iki maçı öncesi, 5 Nisan'da kampa girecek.
Milliler, gruptaki 5. maçını 8 Nisan'da Aksaray'da Macaristan, son karşılaşmasını ise 12 Nisan'da deplasmanda Danimarka ile oynayacak.
Türkiye, dörderli 2 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybetti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Selen Akalın, Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz
Oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ, Yağmur Özler, Zeynepnur Kendirci
Pivot: Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen, Nurceren Akgün Göktepe
Kanat: Beyzanur Türkyılmaz, Bilgenur Öztürk Yıldırım, Ceylan Aydemir, Emine Gökdemir