Türkiye Kadın A Milli Takımı, Yunanistan'ı Geride Bıraktı
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Türkiye Kadın A Milli Takımı, Yunanistan'ı 1-0 yenerek play-out maçı oynamaya hak kazandı. Ayrıca, teknik direktör Necla Güngör Kıragası, 50. maçına çıkarak Türk kadın futbol tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.
Heraklion şehrinde bulunan Theodoros Vardinogiannis Stadı'nda oynanan mücadeleye Milliler B Ligi 2'nci Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada topladığı 3 puanla 3'üncü sırada çıktı. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Maika Vanderstichel, Clothilde Brassard, Siham Boudina ve Audrey Gerbel yönetti.
A Milli Takım C Ligi'ne düşmemek için mutlak galibiyet hedefi ile çıktığı maçın 16'ncı dakikasında Kader'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlılar Ebru'nun değerlendiremediği penaltı ile öne geçme fırsatını kaçırdı.
Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Melike'nin sağdan ortasında kaleciden seken topu filelerle buluşturan Kader, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.
90 dakikada başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.
Milli Takım bu sonuçla play-out maçı oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar bu maçtan galip ayrılırsa UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.
NECLA GÜNGÖR KIRAGASI 50'NCİ MAÇINA ÇIKTI
Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası Yunanistan maçıyla birlikte tarihe geçti. Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'nde Yunanistan ile oynayacağımız karşılaşmada Ay-Yıldızlı takımın başında 50'nci müsabakasına çıktı ve Türk kadın futbol tarihinde bu sayıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.
Tecrübeli teknik direktör bu maçla birlikte Kadın A Milli Takımı'nın başında 50 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı.