Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024'te favoriler belli oldu

A Milli Takım'ın da katılacağı EURO 2024'te favoriler sıralandı. Türkiye 8. basamakta yer alırken, turnuvayı kazanmaya en yakın takım olarak Fransa gösterildi.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu.

EN GÜÇLÜ ADAY FRANSA

Goal'de yer alan habere göre, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım, turnuvanın favorileri arasında 8. sırada gösterildi. EURO 2024'ü kazanmaya en güçlü aday olarak ise Fransa gösterildi.

EURO 2024'te favoriler şöyle sıralandı: