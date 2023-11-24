Haberler

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024'te favoriler belli oldu

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

A Milli Takım'ın da katılacağı EURO 2024'te favoriler sıralandı. Türkiye 8. basamakta yer alırken, turnuvayı kazanmaya en yakın takım olarak Fransa gösterildi.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e 2. torbadan katılacak A Milli Takım'ın turnuvanın favorileri arasındaki sırası belli oldu.

EN GÜÇLÜ ADAY FRANSA

Goal'de yer alan habere göre, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım, turnuvanın favorileri arasında 8. sırada gösterildi. EURO 2024'ü kazanmaya en güçlü aday olarak ise Fransa gösterildi.

EURO 2024'te favoriler şöyle sıralandı:

  • Fransa
  • Portekiz
  • İspanya
  • İngiltere
  • Belçika
  • Avusturya
  • Macaristan
  • Türkiye
  • Arnavutluk
  • Hollanda
  • İtalya
  • Hırvatistan
  • Romanya
  • İskoçya
  • Almanya
  • Danimarka
  • Slovakya
  • Slovenya
  • İsviçre
  • Sırbistan
  • Çekya
Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Spor Haberler

title