Milli judocular, Hırvatistan'daki Büyükler Avrupa Kupası'nı 8 madalya ile tamamladı

Milli judocular, Hırvatistan'daki Büyükler Avrupa Kupası'nı 8 madalya ile tamamladı
Milli judocular, Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, 32 ülke arasında madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

Milli judocular, Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Dubrovnik şehrinde düzenlenen organizasyonun ilk günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ay-yıldızlı judocular, ikinci günde de 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kadınlar 63 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Habibe Çiloğlu, final müsabakasında Hırvat Nina Cvjetko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

Kadınlar 48 kiloda Merve Azak final maçında Macar Szabina Szeleczki'yi, erkekler +100 kiloda ise Recep Ergin final müsabakasında Sırp Vidak Maljevic'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada kadınlar +78 kiloda Duygu Dirgen, finalde Moldovalı Oxana Diacenco'ya, erkekler 81 kiloda ise Muhammed Mustafa Koç, finalde Çekya'dan Petr Mlady'e yenilerek gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 63 kiloda Ezgi Karademir ise üçüncülük karşılaşmasında İtalyan Flavia Favorini'yi, kadınlar +78 kiloda da Yağmur Yılmaz Sloven Tara Janjic'i yenerek bronz madalya kazandı.

Erkekler 60 kiloda ise Emirhan Karahan, bronz madalya müsabakasında İsviçreli David Gauch'u mağlup ederek bronz madalya kazanan isim oldu.

Türkiye, organizasyonu 32 ülke arasında madalya sıralamasında zirvede tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
