İtalya maçından notlar

KONYA (DHA) - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya'da özel maçta karşı karşıya geldi. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.Yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yaptı.

İTALYA İLE 15'İNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

Öte yandan İtalya karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de millileri yalnız bırakmadı. Özdemir'in yanı sıra TFF yönetim kurulu üyeleri de stadyumda maçı takip etti.