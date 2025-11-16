Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Wushu'da Madalyalar Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, wushu branşında 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmayı başardı. Kadınlar sanda 70 kiloda Sudenaz Gülay gümüş, 56 kiloda Berna Tut bronz madalya elde etti.
Riyad Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen wushu müsabakalarında kadınlar sanda 70 kiloda milli sporcu Sudenaz Gülay, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar sanda 56 kiloda mücadele eden milli sporcu Berna Tut ise bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor