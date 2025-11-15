Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Tekvandoda İki Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, tekvando branşında 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Oyunların 12'nci gününde Prince Fiasal Bin Fahd Spor Kompleksi'ndeki Malaz Combat Salonu'nda yapılan tekvando müsabakalarında kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, final karşılaşmasında Faslı rakibi Amina Dehhaoui'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 46 kiloda ise Emine Göğebakan, üçüncülük maçında Faslı rakibi Farah Touzani'yi mağlup ederek bronz madalya kazandı.