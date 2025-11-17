Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Tekvando'da 1 Altın, 2 Gümüş Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, tekvando branşında 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Sude Yaren Uzunçavdar altın, Hatice Pınar Yiğitalp ve Ömer Faruk Dayıoğlu ise gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, tekvando branşında 1 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Oyunların 14'üncü gününde Prince Fiasal Bin Fahd Spor Kompleksi'ndeki Malaz Combat Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında kadınlar 70 kiloda milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya kazandı.

Kadınlar 63 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp ve erkekler 67 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, oyunlarda tekvando branşını 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
