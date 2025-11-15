Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Duatlon Branşında Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, duatlon branşında 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, duatlon branşında bugün 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Oyunların 12'nci gününde Al Janadryah Hipodromu'ndaki erkekler sprint yarışı duatlon finallerinde milli sporculardan Enes Kızılcık, gümüş madalya kazanırken Gültigin Er, bronz madalyanın sahibi oldu.

Sinem Francisca Tous Servera ile duatlonda dün kürsünün en üst basamağında yer alan Türkiye, oyunları branşta 1'er altın, gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
