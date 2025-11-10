Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Boksta 5 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boks branşında 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Kadın boksta Ayşen Taşkın, Evin Ergin Oğuz ve Rabia Topuz altın madalya ile ödüllendirilirken, erkekler 80 kiloda Sultan Osmanlı ve kadınlar 65 kiloda Berfin Kabak gümüş madalya aldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boks branşında günü 3 altın, 2 gümüş madalya ile tamamladı.

Sports Boulevard Promenade'de gerçekleştirilen boks müsabakalarında kadınlar 54 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Evin Ergin Oğuz, 51 kiloda da Rabia Topuz, final maçlarını kazanarak altın madalya aldılar.

Oyunlarda erkekler 80 kiloda Sultan Osmanlı ile kadınlar 65 kiloda da Berfin Kabak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
