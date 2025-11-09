Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Boks Branşında Bronz Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boks branşında 1 bronz madalya elde etti. 55 kiloda ringe çıkan Semih Gümüş, madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, birçok Türk sporcu yarı finalde başarılı sonuçlar aldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boks branşında günü 1 bronz madalya tamamladı.
Sports Boulevard Promenade'de gerçekleştirilen boks müsabakalarında erkekler 55 kiloda ringe çıkan milli sporcu Semih Gümüş, bronz madalyanın sahibi oldu.
Boks müsabakalarında kadınlar 54 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 51 kiloda Rabia Topuz, 65 kiloda Berfin Kabak ile erkekler 80 kiloda Sultan Osmanlı yarı finalde rakiplerini yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.
