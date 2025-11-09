Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Boks Branşında Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boks branşında 1 bronz madalya elde etti. 55 kiloda ringe çıkan Semih Gümüş, madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, birçok Türk sporcu yarı finalde başarılı sonuçlar aldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boks branşında günü 1 bronz madalya tamamladı.

Sports Boulevard Promenade'de gerçekleştirilen boks müsabakalarında erkekler 55 kiloda ringe çıkan milli sporcu Semih Gümüş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Boks müsabakalarında kadınlar 54 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 51 kiloda Rabia Topuz, 65 kiloda Berfin Kabak ile erkekler 80 kiloda Sultan Osmanlı yarı finalde rakiplerini yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.