Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 Gümüş ve 2 Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, duatlon, wushu, tekvando ve hentbol branşlarında toplamda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, Maldivler'i 63-13 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında liderliğini sürdürüyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Oyunların 12'nci gününde milli sporcular, duatlon, wushu, tekvando ve hentbol branşlarında mücadele etti.

Türkiye, duatlon branşında bugün 1 gümüş, 1 bronz madalya elde ederken tekvandoda da 1 gümüş, 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım müsabakalarında ise A Milli Kadın Hentbol Takımı, ikinci maçında Maldivler'i 63-13 mağlup etti ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Türkiye'nin oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliği devam ediyor.

Ay-yıldızlı sporcular, şu ana kadar oyunlarda 58 altın, 29 gümüş, 20 bronz olmak üzere 107 madalya kazandı.

Madalya sıralamasında ikinci basamakta 15 altın, 19 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 51 madalyayla Özbekistan, üçüncü sırada ise 11 altın, 12 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 42 madalyayla İran yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek

Larkin'in durumu belli oldu: Aylarca forma giyemeyecek
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.