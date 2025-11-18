Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 10. gününde 10 madalya kazandı

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Team Türkiye, atletizm, eskrim ve taekwondo branşlarında toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Atletizmde çekiç atma finalinde yarışan Halil Yılmazer, 74,70 metrelik derecesiyle altın madalya kazanarak günün ilk şampiyonluğunu elde etti. Gülle atma F57 kategorisinde Muhammet Khalavandi gümüş, Hamid Haydari ise bronz madalya kazandı. Disk atma kadınlar finalinde Esra Türkmen 55,58 metrelik derecesiyle gümüş madalya alırken, Eda Tuğsuz ise 56,19 ile bronz madalya elde etti. Cirit atmada Özlem Becerek, 55,56 metrelik atışıyla günü bronz madalya ile tamamladı. Eskrimde bireysel kılıç kategorisinde mücadele eden Nisanur Erbil, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarını geçerek finale yükseldi. Finalde Kamerunlu rakibini mağlup eden Erbil, altın madalya kazanarak Türkiye'nin gün içerisindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Taekwondoda kadınlar +70 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, çeyrek final ve yarı final mücadelelerini geçerek finalde Özbek rakibini mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar -63 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp, güçlü rakiplerini geçerek finale yükseldi ve final karşılaşmasının ardından günü gümüş madalya ile tamamladı. Erkekler -67 kiloda mücadele eden Ömer Faruk Dayıoğlu, yarı final etabını geçerek finalde aldığı sonuçla Türkiye'ye bir diğer gümüş madalyayı kazandırdı.

Onuncu günün sonunda Team Türkiye, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda toplam 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek genel sıralamadaki iddiasını sürdürdü.

Team Türkiye, bugün atletizm, güreş, eskrim ve 3x3 basketbol branşlarında mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
