Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

Güncelleme:
Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando ve Poomsae Şampiyonası, 113 sporcunun katılımıyla Ankara'da düzenlendi. Şampiyonada farklı kategorilerde madalya kazanan sporcular belirlendi.

Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando ve Poomsae Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 113 sporcu katıldı.

Türkiye şampiyonluğuna ulaşan tekvandocular şöyle:

Erkekler: Batuhan Şimşek (+87 kilo), İlyas Sefa Kılıç (54 kilo), Muhammed Burak Ekinci (58 kilo), Ahmet Yasin Ertürk (63 kilo), Zülfikar Koçu (68 kilo), Nazmi Buğra Ercan (74 kilo), Yasin Çimen (80 kilo), Fatih Can Güncü (87 kilo)

Kadınlar: Merve Çimen (+73 kilo), Fatma Akkaya (46 kilo), Beyza Akış (49 kilo), Gözde Şahinbaz (53 kilo), Zerda Polat (57 kilo), Didem Kirazcı (62 kilo), Dudu Gökçe Pumak (67 kilo), Öykü Çelik (73 kilo)

Poomsae

Şampiyonada poomsae disiplininde büyükler kategorisinde altın madalya kazanan sporcular şunlar:

Kadınlar ferdi: Türkan Teke

Kadınlar senkron: Halime Kaya-Bahar Bakırhan-Emel Karakuş

Erkekler ferdi: Nazmi Buğra Ercan

Erkekler senkron: Fatih Cambaz-Ogün Özen-Enes Sezgin

Pair: Nazmi Buğra Ercan-Birsen Özer

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
