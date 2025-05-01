Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Olimpiyat Hazırlıklarına Yalova'da Devam Ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Yalova'nın Termal ilçesinde 20 günlük kampa girdi. Kampta milli sporcular, Japonya'da düzenlenecek İşletme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Yalova'da Güreş Milli Takımı için kamp düzenledi. Termal ilçesindeki bir otelin spor salonunda hazırlıklarını sürdüren sporcular, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasım ayında yapılacak olimpiyatları hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Takım Serbest Güreş Teknik Direktörü Ömer Üngör, olimpiyatlar için sıkı kamp dönemine girdiklerini belirterek, "Kampımız 27 Nisan'da başladı, 17 Mayıs'a kadar çalışmalarımız devam edecek. Genel fiziki, kuvvet çalışmalarımız, teknik, taktik çalışmalarımız devam ediyor. 7 aylık bir kamp sürecimiz var. 16-18 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlar için hazırlık yapıyoruz. A Milli Takım olarak 20 sporcumuz var. 18 yıldız ve genç sporcularımızı kampımıza aldık" dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü Suat Aydın ise Engelliler Grekoromen Güreş Takımı ile Japonya'da olimpiyat şampiyonu olmak istediklerini ifade ederek, "Hazırlık için daha zamanımız olduğu için ağırlığı dayanıklılık antrenmanlarına verdik. Sivas'taki Türkiye Şampiyonası'ndaki müsabakalarda görmüş olduğumuz eksikler karşılığında yapmamız gereken teknik çalışmaları da aynı zamanda yerine getiriyoruz. İnşallah hayırlısıyla en iyi şekilde olimpiyatlardan anlımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - YALOVA