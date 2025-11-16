Haberler

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi
Güncelleme:
Tokyo'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Büyük Britanya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Mahmut Aktaş'ın attığı golle beraberliği sağladı.

STAT: J-village

HAKEMLER: Tomohiro Tsukada, Ayumu İshibashi, Wataru Muzuno

TÜRKİYE: Recep Arınç Orta, Murat Bek, Mahmut Aktaş, Emre Can Dönmez, Ahmet Ergin, Fırat Kaya (Dk. 87 Zindan Altın), Musa Bulut, Emre Kılınç, Bora Özdemir (Dk. 46 Zübeyir Nalbant), İmamettin Sunmez (Dk. 63 Mert Ali Özen)

BÜYÜK BRİTANYA: Alves Smith (Dk. 46 Jahn Atkinson), Madhew Gaten, Henry Bowe, Byran Down (Dk. 74 William Palmer), Herry Boorman, Esli Mclean, Cameran Mcmahom, James Clarke, Ahdou Jobe, Harry Stcrry, Rylan Casey (Dk. 67 Cavall Akinson)

SARI KARTLAR: Zindan Altın, Ahmet Ergin, Emre Kılınç ( Türkiye ), Cameran Mcmahom ( Büyük Britanya )

GOLLER: Dk. 79 Mahmut Aktaş ( Türkiye ) - Dk. 54 Ahdou Jobe ( Büyük Britanya )

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyat oyunlarında (Deaflympics) Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Büyük Britanya ile 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finali garantiledi.

54'üncü dakikada orta sahada kaptırılan topta Cameran Mcmahom, topu Ahdou Jobe'ye akterdı. Jobe'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

79'uncu dakikada Türkiye beraberliği sağladı. Ani gelişen atakta milli futbolcu Mahmut Aktaş, topu filelere gönderdi: 1-1.

7 dakikalık uzatma bölümünde Türkiye baskılı oynasa da Büyük Britanya serbest vuruş kazandı. James Clarke'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü ve maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan gruptan çıkmayı garantileyen ve çeyrek finale yükselen, İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı'nın sıralaması İran-Büyük Britanya maçının sonucuna göre belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
