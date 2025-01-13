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Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Tokyo 2025 için Sivas'ta Çalıştay Düzenledi

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Tokyo 2025 için Sivas'ta Çalıştay Düzenledi
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Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için Sivas'ta iki gün süren bir çalıştay gerçekleştirdi. Federasyon Başkanı Dursun Gözel, hedeflerinin zirvede yer almak olduğunu belirtti.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasım ayında düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) süreci için Sivas'ta değerlendirme çalıştayı yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel yönetiminde gerçekleşen çalıştaya, antrenörler ve kurul üyelerinin katıldığı belirtildi.

Sivas'ta iki gün süren çalıştayda, Türkiye'nin başarılı sonuçlar elde etmesi için fikir alışverişinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun Gözel, "Seçimlerin ardından istişare toplantılarımızı düzenlemeye başladık. Mevcut durumumuzu ve hedeflerimizi hızlı bir şekilde masaya yatırarak çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz. Camiamızın paydaşlarıyla birlikte tüm branşlarımızda başarılı olmak istiyoruz. Tokyo'da hedefimiz zirvede yer almak. Memleketim Sivas'ta da bireysel branşlarımız var ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Hep birlikte karar verip hep birlikte başarılı olacağız. Kişisel tecrübelerimizi, geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşıyarak madalyalar kazanacağız. Çünkü unutmamalıyız ki her zaman şampiyonluklar hatırlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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