Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İki Galibiyet Aldı

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ilk iki gününde Bulgaristan ve Ukrayna'yı mağlup etti. Takımın hedefi şampiyon olmak ve finale yükselmek.

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ilk iki gününde Bulgaristan ve Ukrayna'yı mağlup etti. Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 6 ülkeden kadın ve erkek olmak üzere 11 takım katıldı. Türkiye, Ukrayna, Polonya, Fransa, İtalya ve Bulgaristan'ın katıldığı turnuvanın ilk iki günün müsabakaları oynandı. Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı turnuvanın ilk gününde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı. Milliler ikinci gün ise rakibi Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özelci voleybol Ukrayna Türkiye Spor Haberler