Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İki Galibiyet Aldı
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Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ilk iki gününde Bulgaristan ve Ukrayna'yı mağlup etti. Takımın hedefi şampiyon olmak ve finale yükselmek.
Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ilk iki gününde Bulgaristan ve Ukrayna'yı mağlup etti.
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