Türkiye İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası için sporcular belirlendi

Brezilya'da düzenlenecek olan 6. İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, Eskişehir'de yapılan milli takım seçmeleri sonucunda belirlendi. Kadınlarda Halenur Küçüksevgili ve Tellinur Ataş, erkeklerde ise Furkan Büyükgöze ve Mahmut Sert, şampiyonaya gitme hakkı elde etti.