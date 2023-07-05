Türkiye İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası için sporcular belirlendi
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Brezilya'da düzenlenecek olan 6. İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, Eskişehir'de yapılan milli takım seçmeleri sonucunda belirlendi. Kadınlarda Halenur Küçüksevgili ve Tellinur Ataş, erkeklerde ise Furkan Büyükgöze ve Mahmut Sert, şampiyonaya gitme hakkı elde etti.
Brezilya'nın Para de Minas şehrinde 10-25 Temmuz'da düzenlenecek 6. İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla Eskişehir'de milli takım seçmeleri yapıldı.
Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen seçmelere farklı illerden gelen işitme engelli sporcular katıldı.
Müsabakalar sonucunda kadınlarda Halenur Küçüksevgili ve Tellinur Ataş, erkeklerde Furkan Büyükgöze ile Mahmut Sert, federasyon imkanlarıyla şampiyonaya gitme hakkı elde etti.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Badminton Milli Takımı Başantrenörü Cavit Şengün, AA muhabirine, Brezilya'da düzenlenecek şampiyonaya hem sporcu seçmek hem de hazırlanmak için Eskişehir'de bulunduklarını söyledi.
Şengün, seçmelerde "Büyükler takımı" olarak 2'si kadın 2'si erkek 4 kişiden oluşan bir ekibin müsabakalar sonucunda belirlendiğini kaydetti.