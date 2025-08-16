Ankara'da 3-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyon Bayegan Pendik Spor Kulübü oldu.

Süper Lig'de 44 Büyükusta ve 39 Uluslararası Usta olmak üzere 134 ünvanlı sporcu ve toplamda 204 sporcu yarıştı. 13 gün süren zorlu karşılaşmaların ardından Bayegan Pendik Spor Kulübü, 2025 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi şampiyonu oldu. BİRFED- HUFEDER Hukukçu Fenerbahçeliler Spor Kulübü ikinci sırayı alırken, Pamukkale Üniversiteliler Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü ligi üçüncü sırada tamamladı. İş Bankası destekleriyle dereceye giren kulüplere toplamda 1 milyon TL ödül verildi.

Törene, Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Simge Boymul, Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, Asbaşkan Seçkin Serpil, Yönetim Kurulu Üyeleri; İnanç Dinçsoy, Alper Efe Ataman, Kemal Can Çömez, Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Organizasyonlar Kurulu Başkanı Mehmet Sarısaç, Sporcular Kurulu Başkanı Özgün Yalçın, Sponsorluk ve Projeler Kurulu Başkanı Ulaş Birgör, Eğitim Kulüpleri Kurulu Başkanı Özgür Kumral, Denetim Kurulu Üyesi Ceren Suveren, hakemler ve sporcular katıldı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Fethi Apaydın, "Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, her yıl satranç ailesini bir araya getiren, genç yeteneklerin tecrübeli ustalarla aynı masada buluştuğu çok değerli bir organizasyon oldu. Bu yıl da kulüplerimiz takım ruhuyla, üst düzey mücadeleler sergiledi. Şampiyon olan takımı, dereceye giren kulüplerimizi ve mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türk satrancının yükselişinde Süper Lig'in önemli bir yeri var. Kıymetli desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ana Sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL