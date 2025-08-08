Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Ankara'da Başladı

TÜRKİYE İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı. 4-16 tarihleri arasında düzenlenecek ligde, 15 takım 15 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ankara Meyra Palace Otel'de düzenlenen organizasyonda, 44 Büyükusta (GM) ve 39 Uluslararası Usta (IM) dahil olmak üzere 134'ü unvanlı toplam 204 sporcu hamle yapacak. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde yarışan kulüpler ise şu şekilde belirtildi:

"Darüşşafaka Spor Kulübü, Alaçatı Satranç Spor Kulübü, Burhaniye Satranç Spor Kulübü, Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü, Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, Taş Duvar Spor Kulübü, İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü, Rota Koleji Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Güzelbahçe Satranç Spor Kulübü, Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Göktürk Satranç Spor Kulübü, Bursa Deneyim Spor Kulübü, Tarsus Zeka Satranç Spor Kulübü."

İŞ BANKASI'NIN SATRANÇ DESTEĞİ

Türkiye İş Bankası, satrancın, çocuklarımızın kolayca erişebileceği bir spor dalı olması ve yaygınlaşması, ülke genelinde popüler ve talep edilir bir hale gelmesi, yetenekli çocuklara ulaşılarak uluslararası alanda başarı sağlanması amacıyla Aralık 2005'te Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ana sponsorluğunu üstlendi. 2013 yılından itibaren de Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) ana sponsorluğu üstlenildi. Aradan geçen 20 yıllık süreçte lisanslı satranç sporcu sayısı 30.000'den 1.794.173'e; satranç antrenörü sayısı 2.000'den 87.487'ye; satranç kulüplerinin sayısı 600'den 3.814'e; unvanlı sporcu sayısı 6'dan 301'e yükseldi. Bu dönemde Dünya, Avrupa ve Uluslararası düzeyde kazanılan toplam madalya sayısı ise 820 oldu. Toplamda 45 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 46 dünya üçüncülüğü; 111 Avrupa şampiyonluğu, 106 Avrupa ikinciliği, 90 Avrupa üçüncülüğü olmak üzere 439 adet madalya elde edildi. İş Bankası tarafından ilki 2007 yılında, 400 okulla açılan 'Türkiye İş Bankası Satranç Sınıfları'nın sayısı günümüzde 40 bine ulaştı. Ayrıca ana okullarına yönelik başlatılan Minik Hamleler projesi ile bugüne kadar bin 500'ü aşkın okula gönderim yapıldı.

Hukukçu Fenerbahçeliler Satranç Kulübü oyuncusu Vahap Şanal (27), turnuva ile ilgili, "Turnuva benim için bireysel olarak çok iyi başlamadı ama takım olarak birinci sırada gidiyoruz. Tamamen takım odaklıyım, güzel geçiyor. Şu an iki oyuncumuz dünya sıralamasında ilk 10'a girecek gibi görünüyor. ve tabi ülkemizde yer alan köklü kurumlardan birisi sponsorumuz. Ben de heyecanla izliyorum" dedi.