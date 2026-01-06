Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda avantajlı kayıt fırsatı

Spor İstanbul tarafından organize edilecek olan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kayıtları 'avantajlı' dönemle başladı.

Dünyanın kıtalararası tek maratonu ünvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, bu yıl 1 Kasım'da 48. kez koşulacak. Gold Label kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu'nda maraton tutkunları, 42K veya 15.5K kategorileri için sadece 750 TL'ye kayıt yaptırabilecek. Avantajlı kayıt dönemi 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden start alarak Yenikapı'da sona erecek olan 42 kilometrelik İstanbul Maratonu için 7 bin 500, 15.5K için ise 15 bin kişilik kontenjan ayrıldı. 42K'da yaş sınırı 18 ve üzeri, 15.5K'da ise 16 yaş ve üzeri olarak belirlendi.

42K'da, 35-39 yaş aralığından başlayıp 85 yaş ve üzeriyle sonlanmak üzere toplam 11 ayrı yaş kategorisi oluşturuldu. 15.5K'da ise yaş kategorisi bulunmuyor.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu çerçevesinde düzenlenecek 6.5K Kurumsal Koşu ile Halk Koşusu'nun kayıt tarihleri daha sonra ayrıca duyurulacak.

Geçen yıl tüm kategorilerde toplam 39 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu'nda, 42K parkurunda bitiren sayısında rekor kırıldı. Maratona başlayan 4 bin 982 kişinin 4 bin 568'i finişi görmeyi başardı. Bir önceki yıl ise bitiren sayısı 4 bin 156 idi. - İSTANBUL