Üye Girişi
Haberler

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Koşuldu

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Koşuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yılı şerefine düzenlenen 46. İstanbul Maratonu, birçok uluslararası atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Maratonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

TÜRKİYE İş Bankası 46'ncı İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un birlikte verdiği startla koşuldu.

Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetin 100'üncü yılında başlattığı İstanbul Maratonu desteğine, Bankanın 100'üncü kuruluş yılında da devam ediyor. Yurt dışından önemli atletlerin ilgi gösterdiği Maratonda, yurt içinden de çok sayıda profesyonel ve amatör sporcu yer aldı.

'Gold Label' kategorisinde bulunan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sonrasında ülkemizden koşuya katılarak dereceye girenlere ödüller, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca tarafından verildi.

ARAN: BANKAMIZIN 100'ÜNCÜ YILINDA BU HEYECANA ORTAK OLMAK MUTLULUK VERİCİ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yaptığı açıklamada, "Bu kıymetli maratonun Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu adıyla anılmasını ve bunun Bankamızın 100. yılına denk düşmesini çok kıymetli buluyoruz. Spor yapmayı sevdiren, bizlere birlik olma duygusu aşılayan ve bu yıl 46'ncı kez düzenlenen bu uzun soluklu organizasyonun bir parçası olmak bizim için bu yıl ayrı bir anlam taşıyor. Maraton koşmak dayanıklılığı, direnci, azmi, dayanışmayı ve zindeliği simgeliyor. İş Bankası da 100 yaşında değil 100. yılında genç ve dinamik bir girişim olarak, daima uzun vadeli hedeflerin peşinde koşmuş ve ülkemize, insanımıza değer katmıştır" dedi.

Sporun erişilebilir olmasının ülkemizde başarılı sporcuların yetişmesinde önemli bir ilk adım olduğuna işaret eden Aran, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nun da bu anlamda pek çok genç için teşvik edici bir rolü olduğuna inandığını belirtti. Kendisinin de amatör bir sporcu olarak Asya'dan Avrupa'ya uzanan bu yolculuğu bizzat deneyimlediğini belirten Aran, "Düzenlendiği ilk günden bu yana uluslararası spor camiasının giderek artan ilgisiyle karşılaşan maratonun sunduğu benzersiz deneyimi kesintisiz 46 yıldır bizlere yaşatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Türkiye Atletizm Federasyonu'na ve Spor İstanbul'a da teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çorum'da 5 katlı binada patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

 Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?

"Soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?"
Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 3 Kasım 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Kasım Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.