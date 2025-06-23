Türkiye, İlk Para Tırmanış Şampiyonası'nı Düzenliyor
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda yer alacak para tırmanış branşında Türkiye Şampiyonası'nın ilkini Muş'ta düzenleyeceğini açıkladı. Şampiyona, 10-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları programına dahil edilen "para tırmanış" branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası'nın düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nın 10-13 Temmuz tarihlerinde Muş'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Mevcut sporcu havuzunun tespiti ve paralimpik oyunları yol haritasının belirlenmesi adına ilk kez düzenlenecek şampiyonanın büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor