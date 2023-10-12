Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi.

Türkiye, Hırvatistan'ı 1-0 Mağlup Ederek Grup Liderliğine Yükseldi

Stat: Opus Arena

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Hırvatistan : Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic (Dk. 80 Sosa), Brozovic, Kovacic (Dk. 80 Beljo), Modric, Pasalic (Dk. 63 Majer), Brekalo (Dk. 63 Vlasic), Musa (Dk. 63 Petkovic)

Türkiye : Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek (Dk. 86 Kaan Ayhan), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Kenan Yıldız), İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım)

Gol: Dk. 30 Barış Alper Yılmaz ( Türkiye )

Sarı kartlar: Dk. 12 Brozovic, Dk. 34 Barisic, Dk. 89 Modric, Dk. 89 ( Hırvatistan ), Dk. 15 Barış Alper Yılmaz, Dk. 69 Uğurcan Çakır, Dk. 90 Bertuğ Yıldırım, Dk. 90+1 Samet Akaydın ( Türkiye )

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Türkiye, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

54. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, uygun pozisyondaki Barış Alper'e pasını attı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Barış Alper, gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sağ kanattan Stanisic'in ceza sahasına sert ortası Uğurcan'dan sekerek ters tarafa açıldı. Barisic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kovacic'in şutunu, kale önünde Abdülkerim uzaklaştırdı.

82. dakikada ev sahibi takımın atağında Majer'in sağ kanattan ortasını ceza sahasında Petkovic indirdi, Majer yakın mesafeden vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Hırvatistan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Kaan Ayhan'dan seken top Hakan Çalhanoğlu'na çarptı. Hakem Anthony Taylor, Hakan Çalhanoğlu'nun topun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Taylor, penaltı kararını iptal etti.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.