Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Başarı Elde Etti

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, tüm takım kategorilerinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde milli sporcular, rakiplerini geride bırakarak uluslararası arenada Türkiye'yi gururlandırdı.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde tüm takım kategorilerinde altın madalya kazanan Türkiye, tarihi bir başarıya imza attı. Bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen şampiyonada; 10 m Havalı Tabanca Erkekler, 10 m Havalı Tabanca Kadınlar ve 10 m Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorilerinde zirveye çıkan milli sporcular, adlarını altın harflerle yazdırdı.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 10 m Havalı Tabanca Erkekler Takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, sergiledikleri üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu. Zorlu geçen mücadelede Alman rakipleri Christian Reitz ve Paul Froehlich'i geride bırakan milli takım, atıcılık tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı.

Kadın sporculardan hedefe altın vuruş

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kadın sporcular da büyük bir başarıya imza attı. 10 m Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde milli sporcular Damla Köse ve Elif Berfin Altun Norveçli rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 10 m Havalı Tabanca Kadınlar Takım kategorisinde Esra Bozabalı ve Şevval İlayda Tarhan, Fransız rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı. - İSTANBUL

