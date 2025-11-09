Türkiye Halterde 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altın, 1 Gümüş Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında günü 4 altın, 1 gümüş madalyayla bitirdi.

Oyunlara 6. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye'yi erkekler 65 kiloda temsil eden Muhammed Furkan Özbek, koparmada 140 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş, toplamda 310 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanıp şampiyon oldu.

Oyunlarda akşam seansında erkekler 71 kiloda podyuma çıkan milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç de silkmede 190 ve toplamda 336 kiloyla 2 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Yusuf Fehmi, koparmada ise 146 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

Milli halterciler, oyunlarda 10 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 14 madalyaya ulaştı.