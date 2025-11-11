Haberler

Türkiye Halterde 1 Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında 1 bronz madalya kazandı. Hakan Şükrü Kurnaz, erkekler 94 kiloda podyuma çıkarak 165 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyayı elde etti. Türkiye halterde toplamda 21 madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında bugün 1 bronz madalya kazandı. Milli halterciler, oyunlarda halter branşını 13'ü altın 21 madalya ile tamamladı.

Oyunlara 8. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Bulvar Riyad Arena'da Türkiye adına erkekler 94 kiloda podyuma çıkan Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada165 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Hakan Şükrü, silkmede ise 180 kilo kaldırdı.

Oyunlarda halter branşındaki yarışlar sona ererken ay-yıldızlı sporcular, bu branşta 13 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
