Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

İlk gün, kadınlar 44 kilogramda sporcular derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Şampiyona, 10 Ağustos Pazar günü sona erecek.