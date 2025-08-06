Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyona, 4 Eylül Spor Salonu'nda yapılıyor.
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.
İlk gün, kadınlar 44 kilogramda sporcular derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.
Şampiyona, 10 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor