Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyona, 4 Eylül Spor Salonu'nda yapılıyor.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 35 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

İlk gün, kadınlar 44 kilogramda sporcular derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Şampiyona, 10 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti

Ünlü oyuncu, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı

Gizli arşiv ortaya saçıldı! Merdivene asılı gelinlikli heykele dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.