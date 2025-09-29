Türkiye, Halter Dünya Şampiyonası'na Hazır

DÜNYA Halter Şampiyonası, 01-10 Ekim tarihleri arasında Norveç'in Forde şehrinde düzenlenecek.

11 sporcu ile 2025 Dünya şampiyonasına katılacak olan Türkiye'de, Kadın Milli Takımı hazırlık kampını Konya'da, Erkek Milli Takımı ise Ankara'da gerçekleştirdi. Yoğun kamp dönemi sonrası şampiyonaya hazır hale gelen kafile, Norveç'te ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için podyuma çıkacak.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Milli takımlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Dünya Şampiyonası bu yılın en önemli organizasyonu. Sporcularımız bunun bilincinde. Olimpiyat öncesinde yeni sıkletlerde bizim için önemli bir tecrübe olacak. Tüm çalışmalarımızı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzerine yaptık. Amacımız madalya ve madalyalarla ülkemize geri dönmek. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize bu önemli organizasyonda başarılar diliyorum."

Milli Takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Kadın Sporcular: 48 Kg Gamze Altun, 53 Kg Cansel Özkan, 63 Kg Aysel Özkan, +86 Fatmagül Çevik.

Erkek Sporcular: 65 Kg Ferdi Hardal, 65 Kg Muhammed Furkan Özbek, 71 Kg Kaan Kahriman, 71 Kg Yusuf Fehmi Genç, 94 Kg Hakan Şükrü Kurnaz, 94 Kg Emre Öztürk, 110 Kg Muhammed Emin Burun.