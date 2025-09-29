Haberler

Türkiye, Halter Dünya Şampiyonası'na Hazır

Türkiye, Halter Dünya Şampiyonası'na Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'te düzenlenecek Halter Dünya Şampiyonası için Türkiye, 11 sporcu ile katılacak. Kadın Milli Takımı Konya'da, Erkek Milli Takımı ise Ankara'da kamp yaptı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonanın olimpiyat öncesinde önemli bir tecrübe olacağını vurguladı.

DÜNYA Halter Şampiyonası, 01-10 Ekim tarihleri arasında Norveç'in Forde şehrinde düzenlenecek.

11 sporcu ile 2025 Dünya şampiyonasına katılacak olan Türkiye'de, Kadın Milli Takımı hazırlık kampını Konya'da, Erkek Milli Takımı ise Ankara'da gerçekleştirdi. Yoğun kamp dönemi sonrası şampiyonaya hazır hale gelen kafile, Norveç'te ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için podyuma çıkacak.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Milli takımlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Dünya Şampiyonası bu yılın en önemli organizasyonu. Sporcularımız bunun bilincinde. Olimpiyat öncesinde yeni sıkletlerde bizim için önemli bir tecrübe olacak. Tüm çalışmalarımızı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzerine yaptık. Amacımız madalya ve madalyalarla ülkemize geri dönmek. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize bu önemli organizasyonda başarılar diliyorum."

Milli Takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Kadın Sporcular: 48 Kg Gamze Altun, 53 Kg Cansel Özkan, 63 Kg Aysel Özkan, +86 Fatmagül Çevik.

Erkek Sporcular: 65 Kg Ferdi Hardal, 65 Kg Muhammed Furkan Özbek, 71 Kg Kaan Kahriman, 71 Kg Yusuf Fehmi Genç, 94 Kg Hakan Şükrü Kurnaz, 94 Kg Emre Öztürk, 110 Kg Muhammed Emin Burun.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
KAAN'ın üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan açıklama var

KAAN'ın üretimi durdu mu? En yetkili isimden açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.