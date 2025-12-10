Haberler

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde serbest stil final müsabakaları sona erdi. Takım sıralamasında Ankara ASKİ birinci oldu. Dereceye giren sporcular arasında Yusuf Demir ve Emrah Ormanoğlu gibi isimler öne çıktı.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde serbest stil müsabakaları sona erdi.

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'ndaki Türkiye Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Takım sıralamasında Ankara ASKİ 165 puanla birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 150 puanla ikinci, Ankara İlbank ise 115 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından serbest stilde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

57 kilo:

1. Yusuf Demir (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

2. Muhammet Karavuş (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Şaban Kızıltaş (Ankara İlbank)

3. Bekir Keser (Ankara ASKİ)

61 kilo:

1. Emrah Ormanoğlu (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

2. Recep Topal (Ankara İlbank)

3. Nebi Uzun (Ankara Keçiören)

3. Emircan Çolak (Ankara İlbank)

65 kilo:

1. Ahmet Duman (Ankara ASKİ)

2. Hamza Zopalı (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

3. Cabbar Taner Duyum (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Özgür Gök (Ankara İlbank)

70 kilo:

1. Abdullah Toprak (Ankara ASKİ)

2. Haydar Yavuz (Ankara İlbank)

3. Umut Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Remzi Temur (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

74 kilo:

1. Ömer Faruk Çayır (Ankara İlbank)

2. Cüneyt Budak (Kocaeli Gebze)

3. İbrahim Özdemir (Kocaeli Gebze)

3. Emre Tahtacı (Ankara TKİ)

79 kilo:

1. Okan Tahtacı (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

2. Ramazan Sarı (Ankara ASKİ)

3. Muhammet Akdeniz (Ankara Keçiören)

3. Bünyamin Coşgun (İstanbul Sancaktepe)

86 kilo:

1. Osman Göçen (Ankara ASKİ)

2. İsmail Küçüksolak (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Ahmet Yağan (Ankara Keçiören)

3. Berkan Çalışkan (Erzurum Büyükşehir Belediyesi)

92 kilo:

1. Fatih Altunbaş (Ankara ASKİ)

2. Fatih Erdin (Ankara İlbank)

3. Alperen Tokgöz (Kocaeli Gebze)

3. Harun Kılıç (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

97 kilo:

1. Emirhan Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2. Mustafa Sessiz (Çorum Belediyesi)

3. Rıfat Eren Gıdak (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

3. Samed Özsalan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

125 kilo:

1. Feyzullah Aktürk (Ankara Keçiören)

2. Hakan Büyükcıngıl (Ankara ASKİ)

3. Erkan Taş (Ankara ASKİ)

3. Bekir Eryücel (Çorum Belediyesi)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
