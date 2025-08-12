Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025 Hedeflerini Belirledi

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Binası'nda bir araya gelerek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Taha Akgül başkanlık etti.

Yönetim Kurulu'nda görevli üyeler; Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Mesut Özarslan, Finans ve Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkan Arslan Narin, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Hüseyin Kaya, Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan İbrahim Demirtürkoğlu, Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkan Abdullah Şanlı, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Murat Şahin, Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan İsmail Yağbat, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan Şems Sezal, Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan İ. Gürol Güzey, Kadınlar Güreşten Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar toplantıya katılım gösterdi.

Güreşin gelişimi, altyapı çalışmaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile sporcu destek programlarının ele alındığı toplantıda, federasyonun 2025 yılı hedefleri ve yol haritası masaya yatırıldı. Katılımcılar, Türk güreşinin uluslararası başarılarının sürdürülebilirliği için atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Taha Akgül, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, "Sizlerle birlikte güreşin her branşında başarımızı yükseltmek ve sporcularımıza en iyi imkanlarını sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL