Üye Girişi
Haberler

Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı: 2024 Paris Olimpiyatları'nda Madalya Beklentimiz Yüksek

Güncelleme:

Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli güreşçilerden madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Kayalı, Türkiye'de güreş altyapısının çok iyi olduğunu ve geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının buradan çıkacağını ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli güreşçilerden madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Spor kariyerinde önemli başarılara imza atan eski milli güreşçi Kayalı, Sakarya'da adına düzenlenen "Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası"nın ardından AA muhabirine, Türkiye'de güreş altyapısının çok iyi olduğunu ve geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının buradan çıkacağını ifade etti.

Kayalı, federasyon olarak hedeflerinin her zaman iyi neticeler elde etmek olduğunu kaydetti.

Bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağını hatırlatan Kayalı, Türk güreşçilerin, organizasyona yönelik çalışmalarının uzun zaman önce başladığını anlattı.

Kayalı, Romanya'nın Bükreş kentinde 12-18 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nın olimpiyatlardan önce ciddi bir sınav olduğuna işaret ederek, "Bu şampiyonada eksiyi artıyı görerek ona göre hazırlanacağız. Olimpiyatlarda güzel dereceler alacağımıza inanıyorum." dedi.

Olimpiyatlarda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Kayalı, "Paris Olimpiyatları'nda kadınlar, grekoromen ve serbest stilde beklentimiz en azından 4-5 altın madalya ama bunun garantisi yok. Güreşte son saniyeye kadar hiçbir şey belli olmuyor. İnşallah bu başarıyı elde edeceğiz. Olimpiyatlara katılacak kardeşlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Paris Olimpiyatları Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title