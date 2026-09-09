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Türkiye Güreş Federasyonu’nda görev dağılımı belli oldu

Türkiye Güreş Federasyonu’nda görev dağılımı belli oldu
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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu’nda yapılan toplantının ardından yeni görev dağılımı belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu'nda yapılan toplantının ardından yeni görev dağılımı belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı, Başkan Taha Akgül başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Başkanvekilliği görevine Hüseyin Kaya, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkanlık görevine Hamza Ergut, Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkanlık görevine ise Gökhan Akçen getirildi.

Toplantıda ayrıca Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan İbrahim Demirtürkoğlu, Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkan Abdullah Şanlı, Finans ve Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan Arslan Narin, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Murat Şahin ile Genel Sekreter Erol Cesur da hazır bulundu.

Taha Akgül: "Büyük bir sorumluluk üstleniyoruz"

Yeni görevlendirmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan TGF Başkanı Taha Akgül, federasyon yönetiminin güçlü bir ekip anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, "Türk güreşini her alanda daha ileriye taşımak için yönetim kurulumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Yeni görevlerine başlayan arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve tecrübeleriyle çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hep birlikte Türk güreşinin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Başkan Akgül, yeni görevlerine atanan Hüseyin Kaya, Hamza Ergut ve Gökhan Akçen'e başarılar dileyerek, yapılan görevlendirmelerin güreş camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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