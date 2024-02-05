Türkiye Güreş Federasyonu Basın Toplantısı Düzenledi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Grekoromen Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Grekoromen Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) Sarıyer'deki kamp merkezinde yapılan toplantıda konuşan TGF Başkanı Şeref Eroğlu, "Şampiyonaya sayılı günler kaldı. Türk güreşi olarak bizim sıramız geldi. Avrupa Şampiyonası bizim için bir amaç değil araç. Bu Avrupa Şampiyonası'nda derece yapan sporcular kota almayacak. İlk hedefimiz Azerbaycan'da nisan ayında yapılacak kota müsabakası. Orada final yapan sporcular, Paris Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacak. 9 Mayıs'ta İstanbul'da Dünya Kalifikasyon Turnuvası yapılacak. Bundan dolayı bakanımıza teşekkür ediyoruz. Orada toplam 36 kota dağıtılacak. İstanbul'la birlikte olimpiyat yolculuğu başlayacak. Biz her sıklette iddialıyız" diye konuştu.

12 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'in 13. zaferini elde ederek rekora imza atacağına inandıklarını dile getiren Eroğlu, "Avrupa Güreş tarihinde Rus güreşçi Aleksandr Karelin ile Rıza 12 Avrupa şampiyonluğuyla zirvedeler. Rıza da '13. şampiyonluğu kazanıp tarihi yeniden yazmak istiyorum' diyor. Kendisine inancımız tamdır. 12 kere şampiyon olan 13.'yü de olur. Kendisi ve Türk güreşi için yeni bir rekor. 5 dünya şampiyonluğuyla Rıza, Cumhuriyet tarihinde büyüklerde en çok şampiyonluk kazanan sporcumuz. Rıza'yı 3 dünya şampiyonluğuyla Taha takip ediyor. Bütün rekorlar kırılmak için vardır. Şampiyon kardeşlerimiz vazgeçmedikleri için bu rekorlara sahipler. Umarım Avrupa şampiyonasında yeni bir başarı hikayesiyle karşınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kişilerin kazandığı başarıdan çok sistemin kazandığı başarıya ihtiyaç var"

Güreşte yeni bir sistem oluşturduklarını aktaran Eroğlu, "Göreve geldiğimizden beri yeni hikayeler yazmış, yeni başarılar kazanmış bir ekibiz. Bunu tek başıma başarmadım. Yönetimle, güreşçilerimizle, antrenörlerimizle birlikte başardık. Kişilerin kazandığı başarıdan çok sistemin kazandığı başarıya ihtiyaç var diyorduk. Bu sistemi kurduğumuzu düşünüyoruz. 2022 ve 2023'te 17'şer kez madalya kazandık. Rıza ve Taha'ya yüklenmiş bir Türk güreşi vardı, bu sorumluluğu takımın tümüne yaydık. Türk güreşinde yeni Rızalara, yeni Tahalara ihtiyaç var. 2022'de bu takım hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.

Paris Olimpiyatları için Avrupa'nın en çok kotasına sahip olduklarını söyleyen başkan Eroğlu, "Şu anda grekoromende 2 kotamız var. Ülke olarak 2 serbest erkek, 2 de kadınla birlikte toplam 6 kotamız bulunuyor. Avrupa'nın 1'inci, dünyanın 4'üncü kota kazanan ülkesiyiz. Azerbaycan'da bu sayının artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Avluca: "Olimpiyatlarda da altın kazanmak istiyoruz"

Şampiyonaya az bir süre kaldığını söyleyerek sözlerine başlayan milli takım antrenörü Nazmi Avluca, "Şampiyonaya az bir süre kaldı. Aralık'ta göreve geldik. Kısa süre içinde bir kamp yaptık. Daha önce beraber güreştiğim arkadaşlarla tecrübemizi yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yeni madalyalar almak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası olimpiyatlar için bir durak bizim için. Hedefimiz olimpiyatlar. Tam takım olimpiyatlara katılma hedefimiz var. Olimpiyatlarda da altın kazanmak istiyoruz. Güreş bizim ata sporumuz. Herkes bunun bilincinde. Altın madalya istiyoruz. Altın için çalışıyoruz" diye konuştu.

Rıza Kayaalp: "13. şampiyonluğu kazanıp tarihi yeniden yazmak istiyorum"

13. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp ise, "Benim için çok önemli bir şampiyona. 13. şampiyonluğumu kazanıp bir rekoru kırmak istiyorum. Geçen sene egale etmiştim bu sene de nasip olursa hedefim rekoru kırmak" dedi. - İSTANBUL