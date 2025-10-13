Türkiye-Gürcistan Maçının Geliri Gazze'ye Bağışlanacak

Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini Gazze halkına bağışlayacağını açıkladı. TFF, tüm taraftarları maça davet ederek destek olmalarını istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye- Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak ay-yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
