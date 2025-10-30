Haberler

Türkiye, Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye, Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
Güncelleme:
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu Halter Direktörü Tinatin Revazashvilo, Türkiye'nin uluslararası turnuvaları organizasyondaki başarısını ve engelli bireylerin sosyalleşmesine yönelik çalışmalarını övdü. Mersin'de düzenlenen şampiyonada, 3 kıtadan 100'den fazla sporcu madalya için mücadele ediyor.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Halter Direktörü Tinatin Revazashvilo, Türkiye'nin uluslararası turnuvaların organizasyonundaki başarısı ve engelli bireylerin sosyalleşmesine yönelik çalışmalarıyla dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Mersin'de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve IBSA iş birliğinde yapılan Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nı takip eden Revazashvilo, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Şampiyonanın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini dile getiren Revazashvilo, turnuvaya 3 kıtadan 100'den fazla sporcunun katıldığını anlattı.

Revazashvilo, Türklerin iyi bir ev sahibi olduğunu belirterek, "Bu organizasyonu Türkiye ile konuştuğumuzda olumlu cevap aldığımız için çok memnun olmuştuk." dedi.

"İletişimiyle harika uyum gösteren çok fazla organizatör ülke bulamıyoruz"

Mersin'in 2 Kasım'a kadar sürecek müsabakalarda dünyaca ünlü haltercileri ağırlayacağını söyleyen Revazashvilo, şöyle konuştu:

"Sporcular derslerini iyi çalışıp çalışmadıklarını burada test edecekler. Güneşin altında, harika atmosferde yarışmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin tüm iş birliğine teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon yapılacak. Tüm hazırlıkları zamanında yapan, iletişimiyle harika uyum gösteren çok fazla organizatör ülke bulamıyoruz. Türkiye bunlardan biri olduğu için çok mutlu ve heyecanlıyız."

"Türkiye'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik için yaptıkları dünyaya harika bir örnek"

Revazashvilo, Türkiye'nin engelli sporculara yönelik başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik için yaptıkları dünyaya harika bir örnek. İlerleyen yıllarda bu iş birliğini devam ettirmeyi çok istiyoruz. Engelli bireylerin sosyalleşmesi için en önemli araçlardan biri spor. Türkiye bunu hakkıyla yapan, engelli bireylerin sosyalleşmesine olanak sağlayan bir ülke oldu. Bunun için de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz."

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Büyükşehir Belediyesi Amfi Tiyatro'da bugün başlayan Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan 100'den fazla görme engelli sporcu madalya için yarışıyor.

Milli takım adına 8 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Haberler.com
500
title
