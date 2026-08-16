Milli Görme Engelliler B1 Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Erkek Takımı, Fransa'da yarın başlayacak IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun açıklamasına göre IBSA B1 Avrupa Şampiyonası, 17-23 Ağustos tarihlerinde Strasbourg kentinde 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Milli takım, B Grubu'nda yarın İspanya, 18 Ağustos'ta Romanya, 19 Ağustos'ta ise İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda A Grubu'nda ise Fransa, İngiltere, Almanya ve Yunanistan yer alacak.

Avrupa Stadyumu'nda düzenlenecek şampiyonada yarı final müsabakaları 21 Ağustos'ta, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 23 Ağustos'ta oynanacak.

2015'te Avrupa şampiyonu olan, 2022'de ise gümüş madalya kazanan Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Erkek Takımı, Strasbourg'daki 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir başarı hedefiyle sahaya çıkacak.

Kaynak: AA