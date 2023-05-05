Türkiye Golf Milli Takımı Aday Kadro Kampı Antalya'da Başladı

Türkiye Golf Milli Takım Başantrenörü Keith Coveney, Türkiye'nin golf potansiyelinin yüksek olduğunu ve gençlerin ileriye dönük başarılar alacağını düşündüğünü belirtti. TGF Golf Milli Takım Aday Kadro Kampı, Antalya'da Gloria Golf Kulübü sahalarında başladı.

TÜRKİYE Golf Milli Takım Başantrenörü Keith Coveney, " Türkiye'de golf potansiyeli çok yüksek. Hem sahaların yeterliliği açısından, hem de gençlerin ileriye dönük ciddi başarılar alacağını düşünüyorum" dedi.

TGF Golf Milli Takım Aday Kadro Kampı, Antalya'da başladı. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında başlayan kampa TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü İrlandalı Keith Coveney, TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan, Milli Takım Yardımcı Antrenörü Begüm Yılmaz ile 12'si kadın toplam 22 sporcu katıldı.

7 gün sürecek olan TGF Golf Milli Takımı aday kadro kampı, 11 Mayıs Perşembe günü sona erecek.