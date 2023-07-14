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Türkiye Golf Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası düzenliyor

Spor Haberleri

Türkiye Golf Federasyonu (TGF), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yıl dönümünde yarın İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası düzenleyecek. Turnuvaya 76 sporcu katılacak ve ödül töreni düzenlenecek.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yıl dönümünde yarın İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası düzenleyecek.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz şehitlerini anma kapsamındaki organizasyon, Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Turnuvaya Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Spor Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve ferdi lisanslı toplam 76 sporcu katılacak.

Organizasyon tek raunt oynanacak ve ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor

Demokrasi Tgf Spor Haberler

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