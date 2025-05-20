Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 152 sporcunun katılımıyla iki hafta sürecek. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara toplam 200 bin lira para ödülü verilecek.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası sürüyor.

İlkadım Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen ve 152 sporcunun kaldığı şampiyona, 23 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Şampiyona sonunda dereceye girecek sporculara toplam 200 bin lira para ödülü verilecek.

Samsun Satranç Temsilcisi Duran Karaköse, AA muhabirine, turnuvanın son 3 yıldır Samsun'da yapılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

İlkadım Satranç Salonu'nun 4 yıldır faaliyette olduğunu ifade eden Karaköse, "Şampiyonanın Samsun'da yapılmasında emeği olan Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen şampiyonayı başarılı bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaköse, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası ilk 24 masada oynanan müsabakaların canlı yayınlandığı sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
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