Türkiye, Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Zambiya'yı mağlup etti
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Ankara'da düzenlenen Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nın ilk maçında Türkiye, Zambiya'yı 2-0 yenerek galibiyetle başladı. Milli takımın bir sonraki maçları ise Malezya ve Küba ile olacak.
Ankara'da başlayan Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nın ilk maçında Türkiye, Zambiya'yı 2-0 mağlup etti.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada ilk gün maçları yapıldı.
Milli takım, ilk maçında karşılaştığı Zambiya'ı 2-0 yendi.
Ay-yıldızlı takım yarın saat 11.30'da Malezya, saat 16.30'da ise Küba'yla karşı karşıya gelecek.
Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Türkiye-Zambiya: 2-0
Küba-Çin: 2-0
Malezya-Tunus: 0-2
Zambiya-Küba: 0-2
Çin-Malezya: 2-0
B Grubu:
Fransa-Meksika: 2-0
Güney Kore-Avustralya: 2-0
Gana-Fransa: 0-2
Meksika-Güney Kore: 2-0
Avustralya-Tayvan: 0-2