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Türkiye, Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Zambiya'yı mağlup etti

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Spor Haberleri

Ankara'da düzenlenen Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nın ilk maçında Türkiye, Zambiya'yı 2-0 yenerek galibiyetle başladı. Milli takımın bir sonraki maçları ise Malezya ve Küba ile olacak.

Ankara'da başlayan Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nın ilk maçında Türkiye, Zambiya'yı 2-0 mağlup etti.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada ilk gün maçları yapıldı.

Milli takım, ilk maçında karşılaştığı Zambiya'ı 2-0 yendi.

Ay-yıldızlı takım yarın saat 11.30'da Malezya, saat 16.30'da ise Küba'yla karşı karşıya gelecek.

Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Türkiye-Zambiya: 2-0

Küba-Çin: 2-0

Malezya-Tunus: 0-2

Zambiya-Küba: 0-2

Çin-Malezya: 2-0

B Grubu:

Fransa-Meksika: 2-0

Güney Kore-Avustralya: 2-0

Gana-Fransa: 0-2

Meksika-Güney Kore: 2-0

Avustralya-Tayvan: 0-2

Kaynak: AA / Spor

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