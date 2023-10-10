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Türkiye, Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Zambiya'yı mağlup etti

Ankara'da düzenlenen Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nın ilk maçında Türkiye, Zambiya'yı 2-0 yenerek galibiyetle başladı. Milli takımın bir sonraki maçları ise Malezya ve Küba ile olacak.