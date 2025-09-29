Haberler

Türkiye Genç Dart Milli Takımı Dünya Şampiyonası'ndan 4 Madalya ile Döndü

Türkiye Genç Dart Milli Takımı Dünya Şampiyonası'ndan 4 Madalya ile Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda Türkiye, genç milli takım sporcularıyla 4 madalya kazanarak genel klasmanda ikinciliği elde etti. Genç kızlar kategorisinde Ayşegül Karagöz birinci olurken, genç eşli erkekler ve genç eşli bayanlarda da dereceler elde edildi.

Dünya Dart Şampiyonası'nda mücadele eden genç milli takım sporcuları 4 madalya kazanırken genel klasmanda ikinciliği elde etti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 23-27 Eylül'de düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda 47 ülkenin sporcuları mücadele etti. Türkiye şampiyonaya büyüklerde 8, gençlerde 4 sporcu ile katıldı.

Yapılan müsabakalar sonucunda, genç kızlar kategorisinde Ayşegül Karagöz birinci, genç erkeklerde Kerem Çalıkıran üçüncü, genç eşli erkeklerde Toprak Aras ve Kerem Çalıkıran ikinci ve genç eşli bayanlarda Hatice Aydınalp ve Ayşegül Karagöz üçüncü olmayı başardı.

Genç milli takım topladığı puanlarla genel klasmanda da ikinciliği elde etti.

Milli takım teknik direktörü Erdoğan Kaş, AA muhabirine, elde edilen başarının disiplin ve azimli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, bu başarıları artırarak devam ettirme hedefinde olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Para gönderimi yapılamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.