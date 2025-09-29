Türkiye Genç Dart Milli Takımı Dünya Şampiyonası'ndan 4 Madalya ile Döndü

Dünya Dart Şampiyonası'nda mücadele eden genç milli takım sporcuları 4 madalya kazanırken genel klasmanda ikinciliği elde etti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 23-27 Eylül'de düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda 47 ülkenin sporcuları mücadele etti. Türkiye şampiyonaya büyüklerde 8, gençlerde 4 sporcu ile katıldı.

Yapılan müsabakalar sonucunda, genç kızlar kategorisinde Ayşegül Karagöz birinci, genç erkeklerde Kerem Çalıkıran üçüncü, genç eşli erkeklerde Toprak Aras ve Kerem Çalıkıran ikinci ve genç eşli bayanlarda Hatice Aydınalp ve Ayşegül Karagöz üçüncü olmayı başardı.

Genç milli takım topladığı puanlarla genel klasmanda da ikinciliği elde etti.

Milli takım teknik direktörü Erdoğan Kaş, AA muhabirine, elde edilen başarının disiplin ve azimli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, bu başarıları artırarak devam ettirme hedefinde olduklarını söyledi.