Türkiye futbolu 82 ülkeden 433 yabancı oyuncuyla küresel çeşitliliğe ulaştı

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SÜPER Lig ve 1'inci Lig'deki kadro yapıları, Türkiye'nin 82 farklı ülkeden yüzlerce futbolcuyla adeta küresel bir cazibe merkezine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen oyuncularla tarihinin en kozmopolit dönemini yaşayan Türk futbolunda, toplam 433 yabancı ve 123 gurbetçi futbolcudan oluşan bu küresel çeşitlilik oyuncu sayısını eritirken, faturası A Milli Takım'ın sahadaki süre dağılımına yansıdı.

A MİLLİ TAKIM'A DOĞRUDAN YANSIDI

Türkiye'de yetişen futbolcuların kulüplerinde yeterince süre bulamaması, A Milli Takım'da yönün yurt dışına çevrilmesine neden oldu. 40 Milli maçta görev alan ve geçen hafta sözleşmesi feshedilen teknik direktör Vincenzo Montella, dönemindeki süre dağılımı bu tabloyu gözler önüne seriyor. Yurt dışındaki oyuncular, toplam 38 Türk ve gurbetçi futbolcu 23 bin 558 dakika süre aldı. Türkiye'de forma giyenler, 22 yerli ve gurbetçi isim ise toplam 15 bin 577 dakika sahada kalabildi.

SÜPER LİG'DE YABANCI AĞIRLIĞI

18 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de kıyasıya rekabet sürerken, kadrolardaki yabancı ve gurbetçi oyuncu oranı Türk futbolcu sayısını geride bıraktı. 70 farklı ülkeden 266 yabancı ve 51 gurbetçi oyuncunun bulunduğu ligde yerli futbolcu sayısı 210'da kaldı. Öte yandan 1'inci Lig'de ise 57 farklı ülkeden 167 yabancı ve 72 gurbetçi futbolcu yer alırken, bu ligde 412 Türk oyuncu formayı sırtlıyor.

EN ÇOK OYUNCU BREZİLYA, NİJERYA VE FİLDİŞİ SAHİLİ'NDEN

İki lig toplamında Türkiye'ye en çok futbolcu ihraç eden ülkeler ve öne çıkan detaylar şöyle:

Brezilya 26 futbolcu, Nijerya 21 futbolcu, Fildişi Sahili 20 futbolcu, Portekiz, Fransa ve Senegal 19'ar futbolcu. Ayrıca Madagaskar, Komorlar, Haiti, Trinidad ve Tobago, Mozambik, Curaçao, Martinik ve Lüksemburg gibi futbol haritasında nadir görülen ülkelerden oyuncular da Süper Lig ve 1'inci Lig'de boy gösteriyor.

SÜPER LİG'DE YABANCI VE GURBETÇİ ÜSTÜNLÜĞÜ

18 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de yabancı ve gurbetçi oyuncu oranı yerli futbolcuları geride bıraktı:

Fenerbahçe: 13 farklı ülkeden 17 yabancı, 3 gurbetçi ve 8 Türk futbolcuya şans veriyor.

Kasımpaşa: 15 ayrı ülkeden 17 yabancı, 12 Türk ve 3 de gurbetçi sporcu bulunduruyor.

Galatasaray: 14 farklı ülkeden 16 yabancı, 4 gurbetçi ve 12 Türk oyuncu barındırıyor.

Beşiktaş: 15 farklı ülkeden 16 yabancı, 4 gurbetçi ve 11 Türk oyuncu bulunduruyor.

Gaziantep: 11 ülkeden 16 yabancı, 14 Türk ve 3 de gurbetçi sporcu mücadele ediyor.

Göztepe: 8 Türk, 3 gurbetçi ve 10 ülkeden 15 yabancı oyuncu ile mücadelesini sürdürüyor.

Gençlerbirliği: 9 ülkeden 15 yabancı ve 15 Türk sporcu forma giyiyor.

Trabzonspor: 13 ayrı ülkeden 15 yabancı, 2 gurbetçi ve 12 de Türk isim yer alıyor.

Çaykur Rizespor: 13 ülkeden 15 yabancı sporcu, 2 gurbetçi ve 12 Türk futbolcu var.

Samsunspor: 15 farklı ülkeden 15 yabancı futbolcu ve 11 Türk, 3 de gurbetçi sporcu ter döküyor.

Kocaelispor: 13 ayrı ülkeden 14 yabancı, 14 Türk ve 1 de gurbetçi sporcu yer alıyor.

Başakşehir: 12 ülkeden 14 yabancı sporcunun yanı sıra 12 Türk ve 6 da gurbetçi futbolcu yer alıyor.

Alanyaspor: 11 ülkeden 14 yabancı ve 13 Türk sporcu barındırıyor.

Diyarbakır Amed Sportif Faaliyetler: 12 ülkeden 14 yabancı, 11 Türk ve 3 gurbetçi sporcu barındırıyor.

Eyüpspor: 4 gurbetçi, 9 Türk ve 12 ülkeden 14 yabancı futbolcu bulunuyor.

Çorumspor: 13 ülkeden 13 yabancısı var. Ayrıca 4 gurbetçi ve 12 Türk sporcu ile sahaya çıkıyor.

Konyaspor: 5 gurbetçi, 10 Türk ve 11 ülkeden 13 yabancı sporcu bulunuyor.

Erzurumspor: 14 Türk, 1 gurbetçi ve 12 ayrı ülkeden 13 yabancı sporcuyla mücadele ediyor.

SÜPER LİG VE 1'İNCİ LİG'DE ÜLKELERE GÖRE YABANCI SPORCU SAYILARI

Brezilya 26, Nijerya 21, Fildişi Sahili 20, Portekiz 19, Fransa 19, Senegal 19, Mali 15, Almanya 15, Bosna Hersek 12, Gambiya 12, Arnavutluk 11, Gana 10, Romanya 10, İtalya 9, Hırvatistan 9, Kosova 9, Kongo 9, Gine 8, Polonya 8, Sırbistan 7, Avusturya 6, İngiltere 6, Yunanistan 6, İspanya 6, Kamerun 6, Curaçao 5, Kolombiya 5, Gabon 5, Belçika 5, Hollanda 5, Fas 5, Yeşil Burun Adaları 5, Azerbaycan 4, Kuzey Makedonya 4, Angola 4, Gürcistan 4, Tunus 4, Surinam 4, İskoçya 4, Benin 3, Venezuela 3, Paraguay 3, Güney Kore 3, Norveç 3, Özbekistan 3, Danimarka 3, Macaristan 3, Ukrayna 3, Jamaika 2, Bulgaristan 2, Birleşik Arap Emirlikleri 2, Arjantin 2, Honduras 2,Karadağ 2, İsrail 2, İrlanda 2, Mısır 2, İzlanda 2, İsveç 2, İsviçre 2, Tanzanya 1, Ürdün 1, Şili 1, Liberya 1, Amerika 1, Mozambik 1, Galler 1, Trinidad 1, Lüksemburg 1, Haiti 1, Martinik 2, Cezayir 1, Uganda 1, Finlandiya 1, Çekya 1, Çad 1, Panama 1, Slovakya 1, Uruguay 1, Suriye 1, Madagaskar 1, Komorlar 1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı