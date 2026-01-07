Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturma kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PDFK) sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor