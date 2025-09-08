Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Diyarbekirspor, Çankırı FK ve Afyonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmalarına belirlenen saatte gelmemeleri nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kupadan ihraç edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
