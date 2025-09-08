Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Diyarbekirspor, Çankırı FK ve Afyonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmalarına belirlenen saatte...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Diyarbekirspor, Çankırı FK ve Afyonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmalarına belirlenen saatte gelmemeleri nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kupadan ihraç edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor