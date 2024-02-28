Üye Girişi
Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özkalfa'nın yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

3.Sayfa Spor Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! ARA TATİL UZATILDI MI? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
500

Yorumlar (3)

VATANSEVER:

hayır günah keçisi bu değil. O büyükekşi denen herif istifa edecek.

9
0
yanıtYanıtla
Yunus Deliorman :

en büyük ekşi giidece

5
0
yanıtYanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Büyük Başkan FARUK KOCA Türk futbolunu kurtarmak için meşaleyi yakmıştı.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title