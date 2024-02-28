Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özkalfa'nın yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz."