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Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

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FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 yenilerek turnuvayı 4. sırada tamamladı.

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup oldu.

Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bronz madalya için Avustralya ile mücadele etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, ilk çeyreği 30-12 önde kapattı. Üstün oyununa ikinci çeyrekte devam eden Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti.

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye, aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya, maçı 77-69 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 4. sırada tamamladı. Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Can Öcal
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