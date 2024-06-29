Türkiye, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'ya mağlup oldu

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası ilk maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Ay-yıldızlılar; Derin Can Üstün, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Ahmet Aldin Türkoğlu beşiyle başladı. Zorlu geçen karşılaşmada 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, parkeden 114-94 yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Yeni Zelanda'da 26 sayı üreten Oscar Goodman oldu. Ay-yıldızlılarda ise Kaan Onat 17 sayı ile oynadı.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri salonda takip etti.

Ay-yıldızlılar, gruptaki bir sonraki maçında yarın saat 20.00'de İtalya ile karşılaşacak.