Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'yı Yendi
Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'yı 73-65 mağlup ederek şampiyonayı 7. sırada tamamladı. İlk periyoda geride başlayan milliler, ikinci yarıda gösterdiği performansla galip geldi.
Portekiz'in Matosinhos kentinde bulunan Pavilhao Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Ece Erginay, Elif İstanbulluoğlu, Ceren Akpınar, Feray Laiç ve Eslem Güler beşlisiyle başlayan milliler, ilk periyodu 28-18 geride tamamladı. İkinci çeyrekte farkı azaltan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-40 yenik girdi.
İkinci yarıda daha etkili görüntü sergileyen milliler, bu çeyreği 62-51 önde tamamlarken, son bölümde farkın erimesine izin vermeyerek parkeden 73-65 galip ayrıldı.
Milli takımda Selin Tekin 17, Elif İstanbulluoğlu ve Azra Erçelik 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.